Газ для отопления Одессы — горсовет согласовал ключевой договор

Газ для отопления Одессы — горсовет согласовал ключевой договор

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 17:55
обновлено: 17:18
Одесса заключила договор на газ для начала отопительного сезона
Газотранспортная система Украины. Фото иллюстративное: Минэнерго

Одесский городской совет дал согласие на заключение договора поставки газа для КП "Теплоснабжение города Одессы". После этого документ будет подписан в течение трех рабочих дней. Отопительный сезон начнется в соответствии с температурным режимом и распоряжением и.о. мэра.

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

Читайте также:

Газ для отопления

Решение горсовета позволяет КП "Теплоснабжение города Одессы" заключить договор с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" на поставку природного газа на отопительный период с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Это процедурное решение является завершающим шагом для начала подписания договора. После его оформления город получит стабильные поставки газа для объектов жилищно-коммунальной сферы.

Ранее, 10 октября 2025 года, Кабмин обновил постановление №812, которое регламентирует особенности поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям. Изменения направлены на обеспечение общественных интересов и специальных обязанностей для субъектов рынка газа.

20 октября 2025 года КП "Теплоснабжение города Одессы" завершило подготовку документов для заключения договора с "Нафтогаз Трейдинг", что позволяет начать отопительный сезон в установленные сроки.

Напомним, мы писали о том, что в Одессе возникли проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Также мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за отопление в ноябре.

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
