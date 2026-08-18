Година стоянки в Одесі у вересні: ціна за залишене авто

Поліцейський виписує штраф на неправильну парковку. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеси

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У вересні на офіційних платних майданчиках міста продовжує діяти тариф 30 грн за годину. Водночас паркування біля моря коштує значно дорожче. За несплату водієві може загрожувати штраф, який у багато разів перевищує вартість самої стоянки

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме паркування в Одесі у вересні та що потрібно знати водіям.

Скільки коштує парковка в Одесі

На муніципальних майданчиках для платного паркування діє тариф 30 грн за одну годину, а у суботу, неділю та святкові дні користування ними безкоштовне. Його встановили рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2024 року.

Оплачувати стоянку необхідно у період з 09:00 до 18:00. Для тих, хто регулярно залишає автомобіль на міських парковках, передбачені абонементи: місячний коштує 2 500 грн, річний — 22 800 грн.

Водночас водіям варто звертати увагу на дорожні знаки та інформаційні таблички безпосередньо біля майданчика. Не кожне місце, де фактично залишають автомобілі, є офіційною муніципальною парковкою.

Паркування біля моря в Одесі

На узбережжі Одеси тариф становить 60 грн за годину, а місячний абонемент — 10 000 грн. Платними зробили п'ять муніципальних майданчиків: дві зони біля пляжу "Ланжерон", парковки біля "Золотого берега" та "Дельфіна", а також майданчик на Фонтанській дорозі від вулиці Львівської до вулиці Давида Бурлюка. Загалом там облаштовано близько 590 місць. Платний режим діє щодня з 08:00 до 23:00, а після зупинки автомобіля водієві дають 10 хвилин для оплати.

Ситуація з парковками, які не перейшли під управління комунального оператора, інша. І міський тариф 60 грн/год на них не поширюється. Ціну встановлюють самі орендарі. Подекуди вартість сягає 100 грн.

Зазначимо, що у вересні парковки біля моря все ще залишатимуться платними. Спеціальний режим для узбережжя встановлений на курортний сезон щороку з 1 травня до 30 вересня включно.

Хто не платить за парковку

Для муніципальних парковок місто окремо визначило пільгові категорії. Безоплатно ними можуть користуватися люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять, учасники бойових дій, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також працівники дипломатичних та інших представництв іноземних держав і міжнародних організацій на службових автомобілях.

Штраф, якщо не заплатити за парковку

Сума штрафу безпосередньо залежить від тарифу конкретного майданчика. Стаття 152-1 КУпАП передбачає за неоплату платного паркування штраф у 20-кратному розмірі вартості однієї години на тому майданчику, де стоїть автомобіль. Отже, у вересні 2026 року виходить:

звичайна муніципальна парковка Одеси — 30 грн/год — штраф 600 грн;

муніципальна парковка в зоні узбережжя — 60 грн/год — штраф 1 200 грн.

Тобто неоплачена парковка біля моря може обійтися водієві у двадцять разів дорожче за одну годину законної стоянки.

Штраф за неправильну зупинку або стоянку

Це вже інше порушення за неправильну зупинку або стоянку. Неоплата законної платної парковки і залишення автомобіля там, де зупинка чи стоянка заборонена, регулюються різними нормами.

За звичайне порушення правил зупинки або стоянки — наприклад, ігнорування відповідного дорожнього знака — штраф становить 340 грн за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Це підтверджується й актуальною судовою практикою 2026 року.

Якщо автомобіль залишений так, що створює перешкоду дорожньому руху або загрозу його безпеці, відповідальність більша — 680 грн. У передбачених законом випадках автомобіль також можуть тимчасово затримати та евакуювати.

Якщо зайняти місце для людини з інвалідністю

Якщо водій без відповідного права зупинився або залишив автомобіль на місці, призначеному для транспортних засобів людей з інвалідністю або тих, хто їх перевозить, штраф становить від 1 020 до 1 700 грн. Така відповідальність передбачена ч. 6 ст. 122 КУпАП.

Інші тарифи на комунальні послуги

Новини.LIVE повідомляли, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.

Водночас, як раніше писали Новини.LIVE у місті затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію залишаться без змін.