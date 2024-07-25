Флот РФ у морях сьогодні, 25 липня: де чатують ракетоносії

Готовий до пусків на Одещину — в Чорному морі сьогодні присутній ракетоносії окупантів
Станом на сьогодні, 25 липня, російський флот продовжує маневрувати у морях, тим самим намагаючись убезпечити свої кораблі від уражень. В акваторії Чорного моря чатує споряджений ракетоносій, тож загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога у морях
- Чорне море — в акваторії чатує один ворожий ракетоносії із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
- Азовське море — немає російського флоту.
- Середземне море — два корабля, один з низ — споряджений ракетоносій з 16 "Калібрами".
Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії
Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.
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Ми писали, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.
Також ми повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.
Додамо, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил Оборони.
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