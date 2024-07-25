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Готов к пускам на Одесчину — в Черном море сегодня присутствует ракетоносители оккупантов

25 июля 2024 10:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Флот РФ в морях сегодня, 25 июля: где подстерегают ракетоносители
Пуск ракеты с морского носителя. Фото: россМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 25 июля, российский флот продолжает маневрировать в морях, тем самым пытаясь обезопасить свои корабли от поражений. В акватории Черного моря подстерегает снаряженный ракетоноситель, поэтому угроза ракетных обстрелов чрезвычайно высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — в акватории караулит один вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из низ — снаряженный ракетоноситель с 16 "Калибрами".
Движение флота россиян 25 июля
Информация о вражеском флоте. Фото: ВМ С ВСУ

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракуртт". Фото: росСМИ

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

Также мы сообщали, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Добавим, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока что его использование для оккупантов рисковано из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил Обороны.

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