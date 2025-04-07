Готуйте теплі речі — на Одещину насувається стихійне лихо
Метеорологи попереджають мешканців Одещини простихійне явище ІІ рівня (помаранчевого) небезпечності. Крім того, завтра в області очікуються значні заморозки.
Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Завтра похолодшає
У найближчі дні в Одеському регіоні та вздовж морського узбережжя прогнозується некомфортна та сира погода. Це пов'язано з надходженням холодного арктичного повітря на територію України, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності. Місцями очікуються опади. Крім того, обіцяють сильний та рвучкий вітер. Температурний фон очікується нижчим за кліматичну норму. В нічні години прогнозуються заморозки від 0 до -5°.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про продаж російських добрив на Одещині. А також про те, чому на вихідних було прохолодно.
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