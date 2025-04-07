На Одесскую область надвигается стихийное бедствие

Море волнуется. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Метеорологи предупреждают жителей Одесской области о стихийном явлении II уровня (оранжевого) опасности. Кроме того, завтра в области ожидаются значительные заморозки.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Завтра похолодает

В ближайшие дни в Одесском регионе и вдоль морского побережья прогнозируется некомфортная и сырая погода. Это связано с поступлением холодного арктического воздуха на территорию Украины, а также на фоне развития активной циклонической деятельности. Местами ожидаются осадки. Кроме того, обещают сильный и порывистый ветер. Температурный фон ожидается ниже климатической нормы. В ночные часы прогнозируются заморозки от 0 до -5°.

Предупреждение метеороголов. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о продаже российских удобрений в Одесской области. А также о том, почему на выходных было прохладно.