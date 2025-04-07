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Готовьте теплые вещи — на Одесчину надвигается стихийное бедствие

7 апреля 2025 20:22
Светлана Силенко - Редактор
На Одесскую область надвигается стихийное бедствие
Море волнуется. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Метеорологи предупреждают жителей Одесской области о стихийном явлении II уровня (оранжевого) опасности. Кроме того, завтра в области ожидаются значительные заморозки.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Завтра похолодает

В ближайшие дни в Одесском регионе и вдоль морского побережья прогнозируется некомфортная и сырая погода. Это связано с поступлением холодного арктического воздуха на территорию Украины, а также на фоне развития активной циклонической деятельности. Местами ожидаются осадки. Кроме того, обещают сильный и порывистый ветер. Температурный фон ожидается ниже климатической нормы. В ночные часы прогнозируются заморозки от 0 до -5°.

На Одесчину надвигается стихийное бедствие — готовьте теплые вещи - фото 1
Предупреждение метеороголов. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о продаже российских удобрений в Одесской области. А также о том, почему на выходных было прохладно.

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