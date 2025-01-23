Окупанти укріплюють пляжі Криму, готуючись до десанту ЗСУ

Висадка українських десантників. Фото: Генштаб ЗС України

Російські війська активно зводять фортифікаційні споруди на прибережній лінії поблизу Євпаторії в окупованому Криму. На пляжах з’явилися бліндажі, окопи та укріплення, що свідчить про їхню підготовку до можливого десанту українських сил.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" в Telegram.

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Партизани провели детальну розвідку укріплень, зафіксували місця дислокації особового складу та зібрали дані про стан оборонних позицій. Окупанти охороняють ці об’єкти, а доступ до пляжів для цивільних перекрито. Однак навіть суворий контроль не заважає агентам руху отримувати інформацію — серед них є як місцеві жителі, так і військовослужбовці РФ, які усвідомлюють злочинність війни проти України.

Зібрані розвідувальні дані систематично передаються українським силам оборони для подальших дій. Такі заходи свідчать про страх окупантів перед наступом ЗСУ, які продовжують ефективно знешкоджувати ворога на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, росіяни не можуть постачати вантажі у Крим морем.

Також ми писали, що окупанти укріплюють аеродром під Севастополем.