Оккупанты укрепляют пляжи Крыма, готовясь к десанту ВСУ

Высадка украинских десантников. Фото: Генштаб ВС Украины

Российские войска активно возводят фортификационные сооружения на прибрежной линии вблизи Евпатории в оккупированном Крыму. На пляжах появились блиндажи, окопы и укрепления, что свидетельствует об их подготовке к возможному десанту украинских сил.

Об этом сообщает движение "АТЕШ" в Telegram.

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Партизаны провели детальную разведку укреплений, зафиксировали места дислокации личного состава и собрали данные о состоянии оборонительных позиций. Оккупанты охраняют эти объекты, а доступ к пляжам для гражданских перекрыт. Однако даже строгий контроль не мешает агентам движения получать информацию — среди них есть как местные жители, так и военнослужащие РФ, которые осознают преступность войны против Украины.

Собранные разведывательные данные систематически передаются украинским силам обороны для дальнейших действий. Такие меры свидетельствуют о страхе оккупантов перед наступлением ВСУ, которые продолжают эффективно обезвреживать врага на разных участках фронта.

Напомним, россияне не могут поставлять грузы в Крым по морю

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