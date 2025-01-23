Оккупанты укрепляют пляжи Крыма, готовясь к десанту ВСУ

Готовятся к десанту ВСУ — оккупанты укрепляют пляжи Крыма
Российские войска активно возводят фортификационные сооружения на прибрежной линии вблизи Евпатории в оккупированном Крыму. На пляжах появились блиндажи, окопы и укрепления, что свидетельствует об их подготовке к возможному десанту украинских сил.
Об этом сообщает движение "АТЕШ" в Telegram.
Как укрепляются россияне
Партизаны провели детальную разведку укреплений, зафиксировали места дислокации личного состава и собрали данные о состоянии оборонительных позиций. Оккупанты охраняют эти объекты, а доступ к пляжам для гражданских перекрыт. Однако даже строгий контроль не мешает агентам движения получать информацию — среди них есть как местные жители, так и военнослужащие РФ, которые осознают преступность войны против Украины.
Собранные разведывательные данные систематически передаются украинским силам обороны для дальнейших действий. Такие меры свидетельствуют о страхе оккупантов перед наступлением ВСУ, которые продолжают эффективно обезвреживать врага на разных участках фронта.
Напомним, россияне не могут поставлять грузы в Крым по морю
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