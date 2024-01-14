Говорити про перемогу України у Чорному морі ще рано, — експерт

Капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Фото: скриншот

Попри успішні операції українських військових зі знищення російського Чорноморського флоту, говорити про перемогу у морі ще рано. Наразі окупанти контролюють більшу частину узбережжя.

Про це в етері національного телемарафону повідомив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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"Є прогрес, є позитивні зрушення у порівнянні з лютим 2022 року, але казати про те, що ми перемогли — дуже рано", — сказав експерт.

Андрій Риженко зазначив, що наразі Україна контролює тільки 20% узбережжя Чорного й Азовського морів, 80% — знаходиться в руках противника.

Знищення ворожого флоту

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох місяців 2023 року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден.

Також ми писали, що у порту Феодосії стався вибух на російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ". Пізніше зʼявилися кадри, на яких було видно, що судно майже повністю знищено. На борту знищеного корабля були іранські дрони Shahed. За відкритою інформацією, вартість знищеного корабля може сягати 85 млн доларів.

Додамо, станом на 14 січня ворог збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. Зараз на чергуванні перебуває 11 фрегатів, серед них є і носії ракет типу "Калібр". Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.