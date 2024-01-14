Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Говорити про перемогу України у Чорному морі ще рано, — експерт arrow

Говорити про перемогу України у Чорному морі ще рано, — експерт

14 січня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Говорити про перемогу України у Чорному морі ще рано, — експерт
Капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри успішні операції українських військових зі знищення російського Чорноморського флоту, говорити про перемогу у морі ще рано. Наразі окупанти контролюють більшу частину узбережжя.  

Про це в етері національного телемарафону повідомив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Читайте також:

"Є прогрес, є позитивні зрушення у порівнянні з лютим 2022 року, але казати про те, що ми перемогли — дуже рано", — сказав експерт.

Андрій Риженко зазначив, що наразі Україна контролює тільки 20% узбережжя Чорного й Азовського морів, 80% — знаходиться в руках противника. 

Знищення ворожого флоту

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох місяців 2023 року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден. 

Також ми писали, що у порту Феодосії стався вибух на російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ". Пізніше зʼявилися кадри, на яких було видно, що судно майже повністю знищено. На борту знищеного корабля були іранські дрони Shahed. За відкритою інформацією, вартість знищеного корабля може сягати 85 млн доларів.

Додамо, станом на 14 січня ворог збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. Зараз на чергуванні перебуває 11 фрегатів, серед них є і носії ракет типу "Калібр". Тож ризик обстрілів надзвичайно високий. 

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі