Говорить о победе Украины в Черном море еще рано, — эксперт

Капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Фото: скриншот

Несмотря на успешные операции украинских военных по уничтожению российского Черноморского флота, говорить о победе в море еще рано. В настоящее время оккупанты контролируют большую часть побережья.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Читайте также:

"Есть прогресс, есть положительные сдвиги по сравнению с февралем 2022 года, но говорить о том, что мы победили — очень рано", — сказал эксперт.

Андрей Рыженко отметил, что в настоящее время Украина контролирует только 20% побережья Черного и Азовского морей, 80% находится в руках противника.

Уничтожение вражеского флота

Напомним, за последние четыре месяца 2023 года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.

Также мы писали, что в Феодосийском порту произошел взрыв на российском большом десантном корабле "Новочеркасск". Позже появились кадры, на которых было видно, что судно почти полностью уничтожено. На борту уничтоженного корабля находились иранские дроны Shahed. По открытой информации, стоимость уничтоженного корабля может достигать 85 млн. долларов.

По состоянию на 14 января враг увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. В настоящее время на дежурстве находится 11 фрегатов, среди них есть и носители ракет типа "Калибр". Так что риск обстрелов очень высок.