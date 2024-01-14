Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Говорить о победе Украины в Черном море еще рано, — эксперт arrow

Говорить о победе Украины в Черном море еще рано, — эксперт

14 января 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Говорить о победе Украины в Черном море еще рано, — эксперт
Капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на успешные операции украинских военных по уничтожению российского Черноморского флота, говорить о победе в море еще рано. В настоящее время оккупанты контролируют большую часть побережья.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Читайте также:

"Есть прогресс, есть положительные сдвиги по сравнению с февралем 2022 года, но говорить о том, что мы победили — очень рано", — сказал эксперт.

Андрей Рыженко отметил, что в настоящее время Украина контролирует только 20% побережья Черного и Азовского морей, 80% находится в руках противника.

Уничтожение вражеского флота

Напомним, за последние четыре месяца 2023 года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.

Также мы писали, что в Феодосийском порту произошел взрыв на российском большом десантном корабле "Новочеркасск". Позже появились кадры, на которых было видно, что судно почти полностью уничтожено. На борту уничтоженного корабля находились иранские дроны Shahed. По открытой информации, стоимость уничтоженного корабля может достигать 85 млн. долларов.

По состоянию на 14 января враг увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. В настоящее время на дежурстве находится 11 фрегатов, среди них есть и носители ракет типа "Калибр". Так что риск обстрелов очень высок.

Одесса
Черное море
корабль
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме