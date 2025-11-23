Графік відключень світла в Одесі 24 листопада

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після останніх ракетно-дронових ударів енергосистема працює на межі, тому країна живе в режимі економії. Так, 24 листопада в деяких регіонах України, а також і в Одесі та області знову запроваджують погодинні вимкнення світла. Відключення торкнуться одразу кількох груп одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вночі російські дрони пошкодили житлові будинки й об’єкти інфраструктури на Одещині. Також ми писали, що, попри дефіцит електроенергії, Одеська область продовжує запускати опалювальний сезон.