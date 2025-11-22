Відключення світла в Одесі 23 листопада

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через наслідки російських атак енергосистема досі працює в режимі економії. Тому завтра, 23 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів України, знову діятимуть погодинні вимкнення електроенергії. Під відключення потраплять одразу кілька груп одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

