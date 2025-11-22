Видео
Україна
Видео

Графики света в Одессе — когда будут выключать электроэнергию

Графики света в Одессе — когда будут выключать электроэнергию

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 20:45
обновлено: 21:15
Отключение света в Одессе 23 ноября
Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за последствий российских атак энергосистема до сих пор работает в режиме экономии. Поэтому завтра, 23 ноября, в Одессе и области, как и в большинстве регионов Украины, снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Под отключение попадут сразу несколько групп одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, какой будет стоимость света в декабре для одесситов. Также мы писали, что несмотря на сложные условия и дефицит электроэнергии, Одесская область продолжает запускать отопительный сезон..

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
