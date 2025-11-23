График отключений света в Одессе 24 ноября

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После последних ракетно-дронных ударов энергосистема работает на пределе, поэтому страна живет в режиме экономии. Так 24 ноября в некоторых регионах Украины, а также и в Одессе и области снова вводят почасовые отключения света. Отключения коснутся сразу нескольких групп одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения вбивши свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ночью российские дроны повредили жилые дома и объекты инфраструктуры в Одесской области. Также мы писали, что несмотря на дефицит электроэнергии, Одесская область продолжает запускать отопительный сезон..