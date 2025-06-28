Відключення світла в Одесі 29 червня — графіки

Графіки світла в Одесі — які прогнози на неділю
Енергетики цілодобово працюють над відновленням інфраструктури після російських ударів по українській енергетиці. Проте в Одесі та області 29 червня пройде без графіків відключення світла.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки світла
У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа. Також ми писали, про вартість електроенергії у липні.
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