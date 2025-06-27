Графіки відключень світла на завтра, 28 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Користувачів електроенергії ще просять заощаджувати електрику, аби знизити навантаження на енергосистему. Проте завтра, 28 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують, хоча ситуація може і змінитись.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання не змінилося

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 27 червня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й минулої доби – у четвер.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.