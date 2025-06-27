Графики отключений света на завтра, 28 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пользователей электроэнергии еще просят экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Однако завтра, 28 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют, хотя ситуация может и измениться.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление не изменилось

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 27 июня, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в прошлые сутки — в четверг.

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Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

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сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.