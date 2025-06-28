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Главная Одесса Графики света в Одессе — какие прогнозы на воскресенье

Графики света в Одессе — какие прогнозы на воскресенье

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 20:00
Отключение света в Одессе 29 июня - графики
Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Где узнать графики света Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением инфраструктуры после российских ударов по украинской энергетике. Однако в Одессе и области 29 июня пройдет без графиков отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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В ДТЭК говорят, что, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

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Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом. Также мы писали, о стоимости электроэнергии в июле.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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