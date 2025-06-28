Отключение света в Одессе 29 июня - графики

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением инфраструктуры после российских ударов по украинской энергетике. Однако в Одессе и области 29 июня пройдет без графиков отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики света

В ДТЭК говорят, что, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

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Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом. Также мы писали, о стоимости электроэнергии в июле.