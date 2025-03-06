Чи буде завтра в Одесі світло - графіки

Графіки відключень — чи буде світло в Одесі завтра
На даний момент у Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси тривають аварійні ремонтні роботи, тому там можливі відключення. Проте завтра, 7 березня, не планують обмежувати постачання промисловості та бізнесу.
Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.
Споживання енергії знизилося
Споживання електроенергії знижується. Сьогодні його рівень був на 3,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина — суттєве підвищення температури повітря в усіх регіонах та встановлення сонячної погоди майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств без світла на Одещині. А також про те коли повернуть електроенергію мешканцям трьох районів міста.
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