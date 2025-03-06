Чи буде завтра в Одесі світло - графіки

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На даний момент у Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси тривають аварійні ремонтні роботи, тому там можливі відключення. Проте завтра, 7 березня, не планують обмежувати постачання промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.

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Споживання енергії знизилося

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні його рівень був на 3,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина — суттєве підвищення температури повітря в усіх регіонах та встановлення сонячної погоди майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств без світла на Одещині. А також про те коли повернуть електроенергію мешканцям трьох районів міста.