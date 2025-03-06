Будет ли завтра в Одессе свет - графики

Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На данный момент в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы продолжаются аварийные ремонтные работы, поэтому там возможны отключения. Однако завтра, 7 марта, не планируют ограничивать поставки для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго.

Читайте также:

Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии снижается. Сегодня его уровень был на 3,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина — существенное повышение температуры воздуха во всех регионах и установление солнечной погоды почти на всей территории Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых СЭС.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о 10 тысячах домохозяйств без света в Одесской области. А также о том, когда вернут электроэнергию жителям трех районов города.