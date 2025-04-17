Графіки відключення світла - чи будуть завтра 17 квітня в Одесі

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканців Одещини ще закликають заощаджувати електроенергію з 10:00 до 18:00, оскільки ситуація в енергосистемі поки нестабільна. Однак завтра, 16 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 17 квітня, його рівень був на 5% нижчим, ніж попереднього дня — у середу. Причина — потепління на всій території України і встановлення сонячної погоди у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про те, які пенсії отримують одесити.