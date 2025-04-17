Графики отключения света - будут ли завтра 17 апреля в Одессе

Графики отключений — будет ли у одесситов свет завтра
Жителей Одесской области еще призывают экономить электроэнергию с 10:00 до 18:00, поскольку ситуация в энергосистеме пока нестабильна. Однако завтра, 16 апреля, в областном центре вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 17 апреля, его уровень был на 5% ниже, чем в предыдущий день — в среду. Причина — потепление на всей территории Украины и установление солнечной погоды в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о том, какие пенсии получают одесситы.
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