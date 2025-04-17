Графики отключения света - будут ли завтра 17 апреля в Одессе

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жителей Одесской области еще призывают экономить электроэнергию с 10:00 до 18:00, поскольку ситуация в энергосистеме пока нестабильна. Однако завтра, 16 апреля, в областном центре вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии снизилось

Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 17 апреля, его уровень был на 5% ниже, чем в предыдущий день — в среду. Причина — потепление на всей территории Украины и установление солнечной погоды в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о том, какие пенсии получают одесситы.