Графіки відключення світла в Одесі на завтра

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині продовжують усувати наслідки атак РФ на енергосистему. Але в обласному центрі завтра, 28 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії не змінилося

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 27 березня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про тариф на воду.