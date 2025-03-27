Графіки відключення світла в Одесі на завтра

Графіки відключень — чи будуть одесити завтра зі світлом
На Одещині продовжують усувати наслідки атак РФ на енергосистему. Але в обласному центрі завтра, 28 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії не змінилося
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 27 березня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про тариф на воду.
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