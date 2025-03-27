Графики отключения света в Одессе на завтра

Графики отключений — будут ли одесситы завтра со светом
В Одесской области продолжают устранять последствия атак РФ на энергосистему. Но в областном центре завтра, 28 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии не изменилось
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 27 марта, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — в среду.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле, а также о тарифе на воду.
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