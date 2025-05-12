Графіки відключень світла на завтра - чиз адіють їх в Одесі, прогноз від ДТЕК

Графіки відключень — чи будуть одесити завтра зі світлом
Ситуація в енергосистемі ще може змінюватись, оскільки її відновлення після атак — процес тривалий. Однак в Одесі завтра, 13 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання знижується
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 12 травня, станом на 9:30, його рівень був на 1,8% меншим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Це пояснюється ясною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, що в Одесі шукають донорів крові.
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