Графики отключений света на завтра - как действуют их в Одессе, прогноз от ДТЭК

Графики отключений — будут ли одесситы завтра со светом
Ситуация в энергосистеме еще может меняться, поскольку ее восстановление после атак — процесс длительный. Однако в Одессе завтра, 13 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 12 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,8% меньше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Это объясняется ясной погодой в большинстве регионов Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, что в Одессе ищут доноров крови.
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