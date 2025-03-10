Чи буде в Одесі завтра світло — графіки

Графіки відключень — коли в одеситів буде світло
Аварійні роботи в Одеському районі ще тривають, проте в Одесі та області завтра, 11 березня, не будуть вводити обмеження подачі світла для побутових споживачів. Не передбачені вони й для промисловості та бізнесу.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії зросло
Споживання електроенергії значно зросло. Сьогодні його рівень був на 6% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств без світла на Одещині. А також про тарифи у березні.
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