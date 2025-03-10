Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки відключень — коли в одеситів буде світло arrow

Графіки відключень — коли в одеситів буде світло

10 березня 2025 20:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи буде в Одесі завтра світло — графіки
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Аварійні роботи в Одеському районі ще тривають, проте в Одесі та області завтра, 11 березня, не будуть вводити обмеження подачі світла для побутових споживачів. Не передбачені вони й для промисловості та бізнесу.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Читайте також:

Споживання енергії зросло

Споживання електроенергії значно зросло. Сьогодні його рівень був на 6% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств без світла на Одещині. А також про тарифи у березні.

комунальні послуги Одеса ремонт Новини Одеси графіки відключень світла
Реклама
Реклама
Реклама