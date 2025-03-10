Будет ли в Одессе завтра свет — графики

Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аварийные работы в Одесском районе еще продолжаются, однако в Одессе и области завтра, 11 марта, не будут вводить ограничения подачи света для бытовых потребителей. Не предусмотрены они и для промышленности и бизнеса.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии возросло

Потребление электроэнергии значительно возросло. Сегодня его уровень был на 6% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина — традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о 10 тысячах домохозяйств без света в Одесской области. А также о тарифах в марте.