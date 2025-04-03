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Графіки відключень — коли в одеситів завтра буде світло

3 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи будуть одесити завтра зі світлом
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Внаслідок ліквідації атак на мережі в Укренерго ще закликають абонентів заощаджувати електроенергію. Проте завтра, 4 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 3 квітня, його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — більш ясна погода у частині регіонів порівняно з попередньою добою. Це зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.  

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про відключення електроенергії в місті сьогодні.

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