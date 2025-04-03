Чи будуть одесити завтра зі світлом

Графіки відключень — коли в одеситів завтра буде світло
Внаслідок ліквідації атак на мережі в Укренерго ще закликають абонентів заощаджувати електроенергію. Проте завтра, 4 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії знижується
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 3 квітня, його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — більш ясна погода у частині регіонів порівняно з попередньою добою. Це зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про відключення електроенергії в місті сьогодні.
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