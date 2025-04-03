Будут ли одесситы завтра со светом

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В результате ликвидации атак на сети в Укрэнерго еще призывают абонентов экономить электроэнергию. Однако завтра, 4 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 3 апреля, его уровень был на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — более ясная погода в части регионов по сравнению с предыдущими сутками. Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле. А также об отключении электроэнергии в городе сегодня.