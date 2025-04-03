Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Південний РЕМ:

6-а Ст.Люстдорфськоїдороги 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії,

Абрикосова, Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,

Ак.Корольова, 29-37,

Горіхова,

Довга,

Дубовий Гай,

Зелена,

Костанді,

Левітана, 33-79,

Люстдорфська дорога, 144/2-219,

Лігінська,

Офіцерська,

Бориса Едуардса,

Петриківська,

Рівності, 196,

С. Яхненка,

Айвазовська,

Трамвайна,

Тролейбусна,

Ак. Вернадського,

Марії Демченко 3-я лінія, 39,

пров. 1-й офіцерський,

пров.1-й, 2-й Сирітський,

пров. 1-й, 4-й, Тепличний,

пров. Гайдамацький,

2-й Офіцерський,

пров. Вишневий,

пров. Дружний,

пров. Електричний,

пров. Ліверпульський,

пров. Лінійний,

пров. Люстдорфський,

пров. Опішнянський,

Рибальський,

Смілий,

пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.

Роботи завершать до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні. А також про новий потяг з Одеси.