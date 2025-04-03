В Одессе сегодня отключения света — кому приготовиться
3 апреля 2025 10:25
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Сегодня, 3 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
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У кого нет света
Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
Южный РЭС:
- 6-я ст. Люстдорфской дороги 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я линии,
- Абрикосовая, Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак.Королева, 29-37,
- Ореховая,
- Длинная,
- Дубовая роща,
- Зеленая,
- Костанди,
- Левитана, 33-79,
- Люстдорфская дорога, 144/2-219,
- Лигинская,
- Офицерская,
- Бориса Эдуардса,
- Петриковская,
- Равенства, 196,
- С. Яхненко,
- Айвазовская,
- Трамвайная,
- Троллейбусная,
- Ак. Вернадского,
- Марии Демченко 3-я линия, 39,
- переулок 1-й офицерский,
- переулок 1-й, 2-й Сиротский,
- переулок 1-й, 4-й, Тепличный,
- переулок Гайдамакский,
- 2-й Офицерский,
- переулок Вишневый,
- переулок Дружный,
- переулок Электрический,
- переулок Ливерпульский,
- переулок Линейный,
- переулок Люстдорфский,
- переулок Опошнянский,
- Рыбальский,
- Смелый,
- пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.
Работы завершат до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о новом поезде из Одессы.
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