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В Одессе сегодня отключения света — кому приготовиться

3 апреля 2025 10:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов остались без света
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 3 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • 6-я ст. Люстдорфской дороги 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я линии,
  • Абрикосовая, Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак.Королева, 29-37,
  • Ореховая,
  • Длинная,
  • Дубовая роща,
  • Зеленая,
  • Костанди,
  • Левитана, 33-79,
  • Люстдорфская дорога, 144/2-219,
  • Лигинская,
  • Офицерская,
  • Бориса Эдуардса,
  • Петриковская,
  • Равенства, 196,
  • С. Яхненко,
  • Айвазовская,
  • Трамвайная,
  • Троллейбусная,
  • Ак. Вернадского,
  • Марии Демченко 3-я линия, 39,
  • переулок 1-й офицерский,
  • переулок 1-й, 2-й Сиротский,
  • переулок 1-й, 4-й, Тепличный,
  • переулок Гайдамакский,
  • 2-й Офицерский,
  • переулок Вишневый,
  • переулок Дружный,
  • переулок Электрический,
  • переулок Ливерпульский,
  • переулок Линейный,
  • переулок Люстдорфский,
  • переулок Опошнянский,
  • Рыбальский,
  • Смелый,
  • пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.

Работы завершат до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о новом поезде из Одессы.

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