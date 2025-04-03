Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Южный РЭС:

6-я ст. Люстдорфской дороги 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я линии,

Абрикосовая, Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,

Ак.Королева, 29-37,

Ореховая,

Длинная,

Дубовая роща,

Зеленая,

Костанди,

Левитана, 33-79,

Люстдорфская дорога, 144/2-219,

Лигинская,

Офицерская,

Бориса Эдуардса,

Петриковская,

Равенства, 196,

С. Яхненко,

Айвазовская,

Трамвайная,

Троллейбусная,

Ак. Вернадского,

Марии Демченко 3-я линия, 39,

переулок 1-й офицерский,

переулок 1-й, 2-й Сиротский,

переулок 1-й, 4-й, Тепличный,

переулок Гайдамакский,

2-й Офицерский,

переулок Вишневый,

переулок Дружный,

переулок Электрический,

переулок Ливерпульский,

переулок Линейный,

переулок Люстдорфский,

переулок Опошнянский,

Рыбальский,

Смелый,

пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.

Работы завершат до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о новом поезде из Одессы.