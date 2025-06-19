Графіки відключень світла на завтра, 20 червня, в Одесі — прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 20 червня, з 07:00 до 18:00 буде тимчасово знеструмлено частину Київського району міста Одеси через роботи на мережах. Однак графіки відключень світла поки запроваджувати не планують.

Проце повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі.

Реклама

Читайте також:

Роботи на мережах

Завтра з 07:00 до 18:00 будуть проводити плановий ремонт на мережах. На цей час буде тимчасово знеструмлено частину Київського району міста Одеси. Ці роботи необхідні, щоб перевірити обладнання та посилити надійність електропостачання у літній сезон, коли навантаження на мережу традиційно зростає.

"Об’єкти критичної інфраструктури та частина клієнтів будуть заживлені через резервні лінії — там, де це можливо з технічного боку. У випадках, коли тимчасового відключення уникнути не вдасться, ми зробимо усе можливе, щоб завершити роботи якнайшвидше", — йдеться у повідомленні ДТЕКу.

Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 19 червня, станом на 9:30, воно було на 3,1% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок. Причина таких змін — вища, порівняно із попереднім днем, хмарність у кількох областях. Це зумовлює нижчу продуктивність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.