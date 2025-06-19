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Головна Одеса Графіки відключень на завтра — частина Одеси буде знеструмлена

Графіки відключень на завтра — частина Одеси буде знеструмлена

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Дата публікації: 19 червня 2025 20:07
Графіки відключень світла на завтра, 20 червня, в Одесі — прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Роботи на мережах Споживання електроенергії зросло Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення світла

Завтра, 20 червня, з 07:00 до 18:00 буде тимчасово знеструмлено частину Київського району міста Одеси через роботи на мережах. Однак графіки відключень світла поки запроваджувати не планують.

Проце повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі.

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Роботи на мережах

Завтра з 07:00 до 18:00 будуть проводити плановий ремонт на мережах. На цей час буде тимчасово знеструмлено частину Київського району міста Одеси. Ці роботи необхідні, щоб перевірити обладнання та посилити надійність електропостачання у літній сезон, коли навантаження на мережу традиційно зростає.

"Об’єкти критичної інфраструктури та частина клієнтів будуть заживлені через резервні лінії — там, де це можливо з технічного боку. У випадках, коли тимчасового відключення уникнути не вдасться, ми зробимо усе можливе, щоб завершити роботи якнайшвидше", — йдеться у повідомленні ДТЕКу.

Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 19 червня, станом на 9:30, воно було на 3,1% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок. Причина таких змін — вища, порівняно із попереднім днем, хмарність у кількох областях. Це зумовлює нижчу продуктивність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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