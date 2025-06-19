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Главная Одесса Графики отключений на завтра — часть Одессы будет обесточена

Графики отключений на завтра — часть Одессы будет обесточена

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Дата публикации 19 июня 2025 20:07
Графики отключений света на завтра, 20 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Работы на сетях Потребление электроэнергии возросло Где узнать графики Как узнать время восстановления света

Завтра, 20 июня, с 07:00 до 18:00 будет временно обесточена часть Киевского района города Одессы из-за работ на сетях. Однако графики отключений света пока вводить не планируют.

Об этом сообщают в ДТЭК Одесские электросети.

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Работы на сетях

Завтра с 07:00 до 18:00 будут проводить плановый ремонт на сетях. На это время будет временно обесточена часть Киевского района города Одессы. Эти работы необходимы, чтобы проверить оборудование и усилить надежность электроснабжения в летний сезон, когда нагрузка на сеть традиционно возрастает.

"Объекты критической инфраструктуры и часть клиентов будут запитаны через резервные линии — там, где это возможно с технической стороны. В случаях, когда временного отключения избежать не удастся, мы сделаем все возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее",— говорится в сообщении ДТЭКа.

Потребление электроэнергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 19 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% выше, чем в предыдущий день - во вторник. Причина таких изменений — более высокая, по сравнению с предыдущим днем, облачность в нескольких областях. Это приводит к более низкой производительности бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту уровня энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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