Графіки відключень світла на завтра, 4 липня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень на завтра — чи буде світло в одеситів
Енергетика країни ще відновлюється після обстрілів, тому споживачів досі просять заощаджувати електроенергію з 10:00 до 18:00. Проте завтра, 4 липня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання зростає
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 3 липня, станом на 9:30 воно було на 3% вищим, ніж попереднього дня — у середу. Причина таких змін — суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів, що спонукає споживачів до використання кондиціонерів.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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