Графики отключений света на завтра, 4 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений на завтра — будет ли свет у одесситов
Энергетика страны еще восстанавливается после обстрелов, поэтому потребителей до сих пор просят экономить электроэнергию с 10:00 до 18:00. Однако завтра, 4 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление растет
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 3 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3% выше, чем в предыдущий день — в среду. Причина таких изменений — существенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов, что побуждает потребителей к использованию кондиционеров.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!