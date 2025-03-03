Чи буде в Одесі світло завтра - графіки відключень

Графіки відключень на завтра — чи буде в одеситів світло
Попри побоювання містян, в Одесі та області завтра не будуть вводити обмеження подачі світла для побутових споживачів. Проте вони передбачені для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє Укренерго.
Обмеження для бізнесу
Для промисловості та бізнесу завтра задіють дві черги відключень:
- З 06:00 до 09:00
- З 15:00 до 22:00
Причина обмежень — наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктури країни. Оператори просять усіх абонентів споживати енергію економно.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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