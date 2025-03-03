Чи буде в Одесі світло завтра - графіки відключень

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри побоювання містян, в Одесі та області завтра не будуть вводити обмеження подачі світла для побутових споживачів. Проте вони передбачені для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

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Обмеження для бізнесу

Для промисловості та бізнесу завтра задіють дві черги відключень:

З 06:00 до 09:00

З 15:00 до 22:00

Причина обмежень — наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктури країни. Оператори просять усіх абонентів споживати енергію економно.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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