Будет ли в Одессе свет завтра - графики отключений

Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет
Несмотря на опасения горожан, в Одессе и области завтра не будут вводить ограничения подачи света для бытовых потребителей. Однако они предусмотрены для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Ограничения для бизнеса
Для промышленности и бизнеса завтра задействуют две очереди отключений:
- С 06:00 до 09:00
- С 15:00 до 22:00
Причина ограничений — последствия ракетно-дронных атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны. Операторы просят всех абонентов потреблять энергию экономно.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на воду в марте. А также о стоимости отопления.
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