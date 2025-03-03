Будет ли в Одессе свет завтра - графики отключений

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на опасения горожан, в Одессе и области завтра не будут вводить ограничения подачи света для бытовых потребителей. Однако они предусмотрены для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Ограничения для бизнеса

Для промышленности и бизнеса завтра задействуют две очереди отключений:

С 06:00 до 09:00

С 15:00 до 22:00

Причина ограничений — последствия ракетно-дронных атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны. Операторы просят всех абонентов потреблять энергию экономно.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на воду в марте. А также о стоимости отопления.