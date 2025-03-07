Чи буде завтра в одеситів світло

Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE

У Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси тривають аварійні ремонтні роботи, тому там можливі відключення. Проте завтра, 8 березня, не планують обмежувати постачання промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.

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Споживання енергії знизилося

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні його рівень був на 9,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина — суттєве підвищення температури повітря та встановлення сонячної погоди, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про те, як одесити пережили цю зиму.