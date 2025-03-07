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Графіки відключень на завтра — чи буде в одеситів світло

7 березня 2025 21:02
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи буде завтра в одеситів світло
Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси тривають аварійні ремонтні роботи, тому там можливі відключення. Проте завтра, 8 березня, не планують обмежувати постачання промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.

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Споживання енергії знизилося

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні його рівень був на 9,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина — суттєве підвищення температури повітря та встановлення сонячної погоди, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про те, як одесити пережили цю зиму.

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