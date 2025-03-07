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Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет

7 марта 2025 21:02
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Будет ли завтра у одесситов свет
Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы продолжаются аварийные ремонтные работы, поэтому там возможны отключения. Однако завтра, 8 марта, не планируют ограничивать поставки промышленности и бизнеса.

Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго.

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Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии снижается. Сегодня его уровень был на 9,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина этому — существенное повышение температуры воздуха и установление солнечной погоды, что обусловливает эффективную работу бытовых СЭС.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о том, как одесситы пережили эту зиму.

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