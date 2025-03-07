Будет ли завтра у одесситов свет

Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет
В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы продолжаются аварийные ремонтные работы, поэтому там возможны отключения. Однако завтра, 8 марта, не планируют ограничивать поставки промышленности и бизнеса.
Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго.
Потребление энергии снизилось
Потребление электроэнергии снижается. Сегодня его уровень был на 9,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина этому — существенное повышение температуры воздуха и установление солнечной погоды, что обусловливает эффективную работу бытовых СЭС.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о том, как одесситы пережили эту зиму.
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