Графіки відключень світла на завтра - чи буде електрика в Одесі - прогноз ДТЕК

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація з постачанням електрики ще нестабільна та може змінюватись, зокрема і через погодні умови. Однак завтра, 8 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання не змінилося

Сьогодні, 7 травня, станом на 9:30, споживання електроенергії воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього дня — у вівторок.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість газу в Одесі.