Графики отключений света на завтра - будет ли электричество в Одессе - прогноз ДТЭК

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация с поставками электричества еще нестабильна и может меняться, в том числе и из-за погодных условий. Однако завтра, 8 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Сегодня, 7 мая, по состоянию на 9:30, потребление электроэнергии оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня — во вторник.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае, а также о стоимости газа в Одессе.