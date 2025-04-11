Графіки відключень на завтра — чи буде світло в Одесі

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканців міста ще закликають заощаджувати електроенергію з 8:00 до 21:00, а в області сьогодні були проблеми з постачанням через негоду. Проте завтра, 12 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії на високому рівні

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 11 квітня, воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у четвер. Причина — утримання холодної погоди на всій території України, а також висока хмарність в окремих регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про те, чому сьогодні в Одесі були проблеми з громадським транспортом.