Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Паралізовано роботу одразу двох трамваїв в Одесі — причини arrow

Паралізовано роботу одразу двох трамваїв в Одесі — причини

11 квітня 2025 11:58
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі через непогоду зупинилися два трамваї
Трамвай №18 Фото ілюстративне: traffic.od.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На вулиці Канатній в Одесі сталася аварія: через пориви вітру гілка дерева впала на контактну мережу. В результаті цього зупинилися два трамвайні маршрути міста.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Які трамваї зупинились

Рух трамвайних маршрутів №17 та №18 тимчасово призупинено через падіння дерева на контактну мережу на вул. Канатній (на відрізку між вул. Семінарською та вул. Пироговською). Аварійні служби вже працюють над усуненням наслідків. Проте коли міський транспорт знов зможе вийти на колії поки невідомо.

Паралізовано роботу одразу двох трамваїв в Одесі — причини - фото 1
Попередження мерії. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як занесло Миколаївську трасу. А також про те, яку погоду обіцяють на завтра в Україні.

Одеса негода Новини Одеси громадський транспорт трамвай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама