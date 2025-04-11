В Одесі через непогоду зупинилися два трамваї

Трамвай №18 Фото ілюстративне: traffic.od.ua

На вулиці Канатній в Одесі сталася аварія: через пориви вітру гілка дерева впала на контактну мережу. В результаті цього зупинилися два трамвайні маршрути міста.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Рух трамвайних маршрутів №17 та №18 тимчасово призупинено через падіння дерева на контактну мережу на вул. Канатній (на відрізку між вул. Семінарською та вул. Пироговською). Аварійні служби вже працюють над усуненням наслідків. Проте коли міський транспорт знов зможе вийти на колії поки невідомо.

Попередження мерії. Фото: скриншот

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