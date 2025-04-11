В Одессе из-за непогоды остановились два трамвая

Трамвай №18 Фото иллюстративное: traffic.od.ua

На улице Канатной в Одессе произошла авария: из-за порывов ветра ветка дерева упала на контактную сеть. В результате этого остановились два трамвайных маршрута города.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Движение трамвайных маршрутов №17 и №18 временно приостановлено из-за падения дерева на контактную сеть на ул. Канатной (на отрезке между ул. Семинарской и ул. Пироговской). Аварийные службы уже работают над устранением последствий. Однако когда городской транспорт вновь сможет выйти на пути пока неизвестно.

Предупреждение мэрии. Фото: скриншот

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