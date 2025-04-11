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Парализована работа сразу двух трамваев в Одессе — причины

11 апреля 2025 11:58
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе из-за непогоды остановились два трамвая
Трамвай №18 Фото иллюстративное: traffic.od.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На улице Канатной в Одессе произошла авария: из-за порывов ветра ветка дерева упала на контактную сеть. В результате этого остановились два трамвайных маршрута города.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Движение трамвайных маршрутов №17 и №18 временно приостановлено из-за падения дерева на контактную сеть на ул. Канатной (на отрезке между ул. Семинарской и ул. Пироговской). Аварийные службы уже работают над устранением последствий. Однако когда городской транспорт вновь сможет выйти на пути пока неизвестно.

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Предупреждение мэрии. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, как занесло Николаевскую трассу. А также о том, какую погоду обещают на завтра в Украине.

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