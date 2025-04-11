Графики отключений на завтра — будет ли свет в Одессе

Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет
Жителей города еще призывают экономить электроэнергию с 8:00 до 21:00, а в области сегодня были проблемы с поставками из-за непогоды. Однако завтра, 12 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии на высоком уровне
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 11 апреля, оно было таким же, как в это время предыдущего дня — в четверг. Причина — удержание холодной погоды на всей территории Украины, а также высокая облачность в отдельных регионах, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о том, почему сегодня в Одессе были проблемы с общественным транспортом.
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