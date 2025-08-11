Відео
Графіки відключень на завтра — чи буде в одеситів світло

Графіки відключень на завтра — чи буде в одеситів світло

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 20:29
Графіки відключень світла на завтра, 12 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистему країни ще продовжують відновлювати після російських ракетно-дронових атак, а це вимагає певного часу. Однак завтра, у вівторок, 12 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Читайте також:

Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 11 серпня, станом на 9:30, воно було на  6,8% вищим,  ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина таких змін — хмарна погода та дощ на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
