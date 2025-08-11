Графики отключений света на завтра, 12 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистему страны еще продолжают восстанавливать после российских ракетно-дроновых атак, а это требует определенного времени. Однако завтра, во вторник, 12 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Потребление электроэнергии выросло

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 11 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 6,8% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина таких изменений — облачная погода и дождь на значительной территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

