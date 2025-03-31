Чи буде в одеситів завтра світло

Графіки відключень на завтра — чого очікувати одеситам
На Одещині ще продовжують усувати наслідки атак РФ на енергосистему. Але в обласному центрі завтра, 1 квітня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії зросло
Сьогодні, 31 березня, рівень споживання енергії був на 13,3% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю. Причини таких суттєвих змін — традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні, а також про тариф на воду.
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