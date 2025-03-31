Будет ли у одесситов завтра свет

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области еще продолжают устранять последствия атак РФ на энергосистему. Но в областном центре завтра, 1 апреля, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии выросло

Сегодня, 31 марта, уровень использования энергии был на 13,3% выше, чем в это же время в пятницу. Причины таких существенных изменений — традиционный рост энергопотребления в начале рабочей недели, а также облачная погода на всей территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле, а также о тарифе на воду.