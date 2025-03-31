Будет ли у одесситов завтра свет

Графики отключений на завтра — чего ожидать одесситам
В Одесской области еще продолжают устранять последствия атак РФ на энергосистему. Но в областном центре завтра, 1 апреля, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление электроэнергии выросло
Сегодня, 31 марта, уровень использования энергии был на 13,3% выше, чем в это же время в пятницу. Причины таких существенных изменений — традиционный рост энергопотребления в начале рабочей недели, а также облачная погода на всей территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле, а также о тарифе на воду.
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